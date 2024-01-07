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Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kabala Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan ve Ahmet A., Aziz D., Metin D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor. Yaralanan 5 kişiden Ahmet A., tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mardin\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
07.01.2024 - 14:14,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kabala Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan ve Ahmet A., Aziz D., Metin D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralanan 5 kişiden Ahmet A., tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika


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