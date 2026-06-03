Mardin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent Mahallesi'nde bulunan TOKİ Parkı'nda D.K. (48), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN