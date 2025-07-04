Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Nur Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Yangın: Maddi Hasar, Yaralı Yok - Son Dakika
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