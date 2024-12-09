Suriye'de yaşanan patlamalar ve yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
MARDİN - Suriye'nin Kamışlı şehrinde yaşanan patlamalar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesiyle ülkedeki hareketlilik devam ediyor. Kamışlı şehrinde yaşanan patlama sesleri ve yükselen alevler, sınırdaki Nusaybin ilçesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'den Suriye'deki Patlamalar Görüntülendi - Son Dakika
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