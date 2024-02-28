Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan 'Batuhan A' isimli ticari gemide bulunan 4 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları 14'üncü gününde 592 personelle devam ediyor. İki gemi tarafından toplam 41 dalış gerçekleştirilirken, gemi batığında 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştı.
Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinde bulunan 6 mürettebatın 4'üne ulaşılamadı. Bursa ve Balıkesir sahillerinde arama kurtarma çalışmaları 14'üncü günde havadan, karadan ve denizden devam ediyor.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ekiplerinden 62 personel, 10 asayiş timi, 1 TEM, 1 JAK timi, 2 trafik jandarma timi, 1 motorlu asayiş timi, 1 JASAT, 1 OYİ timi, İmralı Adası'ndan 50 personel olmak üzere toplam 17 tim, 21 araç, 1 dron ve 112 personel çalışmalara katılıyor.
Bursa'da toplam 369 personel, 41 kara aracı, 3 hava aracı (1 uçak, 1 helikopter, 1 İHA) 9 deniz aracı, (4 gemi, 5 bot) 1 dron, 1 ROV ve 1 sonar ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ayrıca Balıkesir'de de 223 personel, 43 kara aracı, 6 dron, 2 gemi, 10 bot, 3 römorkör, 1 tekne olmak üzere toplam 16 deniz aracı görev yapıyor. Bursa ve Balıkesir'de toplam 592 personel, 1 helikopter, 1 uçak, 6 gemi, 3 römorkör, 14 bot, 2 tekne, 84 araç, 8 İHA/dron, 21 dalgıç kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
TCG Akın gemisi 36 dalış gerçekleştirmiş, Nene Hatun gemisi ise 5'inci dalışını tamamlayarak batık gemiye toplamda 41 dalış yapıldı. Batık gemi çevresinde bulunan midye çiftliklerine de dalış yapılarak çalışmalar sürüyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmara Denizi'nde Batan Gemi Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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