Marmaris açıklarında yolcu gemisinde yaralanan vatandaşı Sahil Güvenlik tahliye etti

Marmaris açıklarında yolcu gemisinde yaralanan vatandaşı Sahil Güvenlik tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris açıklarında seyreden yolcu gemisinde yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Bölgedeki Sahil Güvenlik botuna alınan vatandaş, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden yolcu gemisinde yaralanan vatandaş için Sahil Güvenlik ekipleri denizden tahliye gerçekleştirdi.
Marmaris ilçesi açıklarında seyreden yolcu gemisindeki vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.
Kaynak: İHA
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