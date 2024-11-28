Marmaris Belediyesi'nden Üst Yapı Çalışmaları - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Üst Yapı Çalışmaları

Marmaris Belediyesi\'nden Üst Yapı Çalışmaları

Marmaris Belediyesi, yaya ve araç yoğunluğunun en çok yaşandığı 68, 74 ve 91 sokaklarda üst yapı düzenlemesi için çalışmalara başladı. Başkan Acar Ünlü, çalışmaların yayaların ve trafiğin rahatlaması için önemli olduğunu belirtti.

28.11.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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Marmaris Belediyesi, sorunsuz bir üst yapı için durmaksızın çalışıyor. Belediye bu kez de ilçenin merkezinde yaya ve araç yoğunluğunun en çok yaşandığı 68, 74 ve 91 sokaklarda çalışma başlattı.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin sorunlu noktalarına neşter vurmaya devam ediyor. Bu çerçevede ilçenin merkez noktalarından biri olan 1 No'lu sağlık ocağının arka sokaklarında çalışma başlatıldı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Sağlık Ocağı ve Meslek Yüksekokulu nedeniyle araç ve insan sirkülasyonunun oldukça yoğun olduğu Kemeraltı Mahallesi 68, 74 ve 91 sokakları kapsayan çalışmada üst yapı düzenlemesi gerçekleştirilecek. Kaldırım, cep otoparkları gibi düzenlemelerin yapılacağı sokaklarda üst yapı çalışması da hayata geçirilecek. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de önceki gün başlanan yol çalışmasında incelemelerde bulundu.

Marmaris Belediyesi olarak ilk etapta acil çözülmesi gereken noktalar başta olmak üzere sıkıntılı her yere neşter vuracaklarını söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Bu üç sokakta kaldırım olmaması nedeniyle yayalar büyük sorun yaşıyordu. Ayrıca cep parkları da olmadığı için trafikte de sıkıntı meydana geliyordu. Hem yayaların güvenle geçişini sağlamak hem de otopark yaparak trafiğin keşmekeş olmasını önlemek için bu çalışmayı başlattık. En kısa sürede çalışmayı tamamlayacağız. Halkımız da rahat bir nefes alacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris Belediyesi'nden Üst Yapı Çalışmaları - Son Dakika

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