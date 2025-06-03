Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 36.64 kilometre derinliğinde 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde hissedildi. Bölgede ekiplerin deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair tarama çalışmaları sürüyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris'te 5.8 Şiddetinde Deprem - Son Dakika
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