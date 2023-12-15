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Marmaris'te aranan şahıs polisler tarafından yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te aranan şahıs polisler tarafından yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polislerin yaptığı çalışma sonucunda kıskıvrak yakalandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde silahlı tehdit suçundan aranan S.T. (59) isimli şahıs, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris\'te aranan şahıs polisler tarafından yakalandı
15.12.2023 - 18:37,  Güncelleme: 18:37
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polislerin yaptığı çalışma ile kıskıvrak yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, yapılan çalışmalar çerçevesinde Antalya'nın Kaş ilçesinde silahlı tehdit suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (59) isimli şahsı yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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