Marmaris\'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Adaköy Mahallesi'nde bir ticari takside yolcu olarak bulunan şahısların çantasına yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirdi. Şahıslar tarihi eser niteliğindeki malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

İlçede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yolunda ihbar alan Marmaris Jandarması dört şüphelinin bindiği taksiye takibe aldı. Adaköy yakınlarında taksiyi durduran jandarma ekipleri E.Ö. isimli şahsın çantasında yaptığı aramada, 307 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli ebat ve özellikte sikke ve obje ele geçirdi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen faaliyet kapsamında araçta yolcu olarak bulunan dört şüpheli gözaltına alınarak, adli işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin gözaltına alınması üzerine ele geçirilen tarihi eserler müze müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından incelenmek üzere yetkili kurumlara gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi. - MUĞLA