Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü - Son Dakika
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Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Mut ilçesinde pekmez kaynatılan yoldan geçmeye çalışan patpat sürücüsü, kendisiyle kavga eden Akyaka Ailesi'nden 3 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayda 65 yaşındaki Kemal Veli Akyaka, oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka hayatını kaybetti.

20.09.2024 14:47  Güncelleme: 15:31
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Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışması sonucunda T.K. adlı şahıs, babası Kemal Veli Akyaka, oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'yı av tüfeğiyle öldürdü. Olay sonrası T.K. jandarmaya teslim oldu.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden T.K., patpat olarak tabir edilen tarım aracıyla geçerken, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka (65) ve çocuklarıyla tartıştı. Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan T.K., olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) peş peşe ateş etti.

Mersin'de yol kavgası kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

VURULAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli T.K.'nin ise bölgeye giden jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

Olay yerinden kareler;

Mersin'de yol kavgası kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
Mersin'de yol kavgası kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
Mersin'de yol kavgası kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    cahillik cehalet eğitimsizlik insanı zavallı yapmakla kalmıyor katilde yapıyor halbuki insan olmak bukadar zor değil 139 3 Yanıtla
  • Neco:
    Ahil cühelası bol milletiz vesselam 66 0 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir:
    adam bir manyak. 41 0 Yanıtla
  • Yucel hosgor:
    bu ne şimdi 38 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Milletin psikolojisi bozuk Muhtara gerek yok Herkes ikametgahı bir şekilde alır. Her mahalleye Psikolojik danışman atanmalı! 31 0 Yanıtla
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