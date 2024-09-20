Mersin'de Baba-Oğul ve Gelin Maktul Oldu - Son Dakika
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Mersin'de Baba-Oğul ve Gelin Maktul Oldu

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Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışmasında öldürülen baba, oğul ve gelinin cenazesi morga kaldırıldı.

20.09.2024 19:10
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Öldürülen baba-oğul ve gelinin cenazesi morga kaldırıldı

Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışmasında komşuları tarafından öldürülen baba, oğul ve gelinin cenazesi, olay yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından morga kaldırıldı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışmasında komşuları tarafından av tüfeğiyle öldürülen baba, oğul ve gelinin cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası morga götürüldü.

Olay, bugün ilçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden T.K. motosikletle giderken, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyakave çocuklarıyla 'patpat' diye tabir edilen tarım aracıyla yolu kapattıkları gerekçesiyle tartıştı. Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan T.K., olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuşve gelini Ruhan Akyaka'yapeş peşe ateş etti. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli T.K.'nin ise bölgeye giden jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olay sonrası savcı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bölgede yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden baba, oğul ve gelinin cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin\'de Baba-Oğul ve Gelin Maktul Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Baba-Oğul ve Gelin Maktul Oldu - Son Dakika

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