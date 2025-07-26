Mersin'in Mut ilçesinde gazinolar bölgesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Deveci Mahallesinde bulunan gazinolar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Mut Devlet Hastanesinde çalışan Esat Veli Şencan bıçaklandı.
Vücuduna aldığı bıçak darbesi sonrası yaralanan Şencan'a,(35) olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Şencan, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis tarafından olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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