Mersin'de Cinayet Zanlısı Suriye'den Döndü - Son Dakika
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Mersin'de Cinayet Zanlısı Suriye'den Döndü

Mersin\'de Cinayet Zanlısı Suriye\'den Döndü

12 yıl 4 ay hapis cezası olan E.G., Suriye'de 10 yıl kaldıktan sonra Türkiye'de yakalandı.

28.11.2024 10:15
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Mersin'de cinayete karışan ve işlediği diğer suçlardan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan şahıs kaçtığı Suriye'de 10 yıl kaldıktan sonra döndüğü Türkiye'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranması bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 11 yıl önce "Kasten öldürme, yağma ve yaralama" suçlarına karışan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası alan E.G.'nin o tarihte Suriye'ye kaçtığını, 1 yıl önce de Türkiye'ye döndüğünü belirledi. Hükümlünün Suriyeli kimliği kullandığını öğrenen ekipler, şahsı merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında belirledikleri bir adreste operasyonla yakaladı. Yakalanan şahsın Suriyeli gibi davranmasına rağmen ekipler, gerçek kimliğini parmak izi incelemesiyle tespit etti.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan E.G. cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Cinayet Zanlısı Suriye'den Döndü - Son Dakika

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