Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu

Mersin\'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerinde atılmış bebek cesedi bulundu, soruşturma başlatıldı.

24.09.2024 14:38
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Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'ndeki çöp konteynerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Bülbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika

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