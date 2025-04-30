Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Yangın, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4012 sokakta bulunan 3 katlı evin 2. katındaki dairede çıktı. Alınan bilgiye göre, S.Ç.'ye ait evde salondaki elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sakinleri, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Evde Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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