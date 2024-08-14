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Mersin'de FETÖ üyesi yakalandı

Mersin\'de FETÖ üyesi yakalandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan bir şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine gönderildi.

14.08.2024 08:53
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Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahsın Tarsus ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi. Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda hükümlü yakalandı.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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