Mersin\'de İran Füzeleri Görüntülendi

İran'ın İsrail'e attığı füzeler, Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinde sahil şeridinden göründü. O anları cep telefonu kamerasıyla çekenlerden biri 'yıldız kayması' derken, diğeri, 'bomba, ne yıldız kayması' demesi dikkat çekti.

İran'ın İsrail'e attığı füzelerin bazıları, Akdeniz'e 321 kilometre kıyı şeridi bulunan Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinden göründü. O anlar cep telefonu kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde peş peşe geçen füzelerin ışıkları yer aldı. Görüntüleri çeken gençlerden biri 'yıldız kayması' derken, diğeri, 'bomba, ne yıldız kayması' ifadelerini kullandı. - MERSİN