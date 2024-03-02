Mersin\'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adamın avukatı: Suç kasten öldürmeye teşebbüs

Mersin'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adam ve eşinin Karaman'daki Avukatı Hasan Hüseyin Öztürk, suçun kasten yaralama değil, kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu, davayı ağır ceza mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.
Olayın, 15 Aralık 2023 günü saat 14.40 sıralarında meydana geldiğini belirten Avukat Öztürk, "Soruşturma aşamasında gerek savcılık makamına gerek Sulh Ceza Hakimliği makamına kamera kaydı görüntüleri gelmediği için dosya o aşamada yalnızca vekillerimizin ifadesine dayandığı için bir tutuklama kararı verilmedi. Fakat daha sonra kamera kaydı görüntülerinin soruşturma aşamasındaki savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği makamlarına ulaşması neticesinde sanık hakkında bir tutuklama kararı verildi. Aslında bunun temel sebebi soruşturma aşamasında savcılık makamının suçun niteliğini değerlendirmediği, bir hataya düşüp suçun niteliğini kasten yaralama olarak belirlemiş olması. Olay görüntüleri kamera kaydı görüntüleri incelendiğinde suçun niteliğinin kasten yaralama değil, şüpheli şahısların vekilimizin engelli olduğunu, kalbinde pil olduğunu bilmesine rağmen öldüresiye darp etmesi neticesinde suçun niteliği tam anlamıyla kasten öldürmeye teşebbüstür. Bu aşamada kasten yaralama suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olduğu için çocuk 18 yaşından küçük olduğu için yürürlükteki mevzuatta hukukumuzda Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin görevine girmediği hallerde çocuklar hakkında genelde tutuklama kararı verilmiyor. Bu nedenle çocuk hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde bir yargılama yapılması gerekirken dosyanın Asliye Ceza Mahkemesine açılmış olması sebebiyle bir tutuklama kararı verilmemiştir. Bu konuda yine savcılık makamı yanılgıya düşmüştür" dedi.
"Darp edenlere yönelik baston hareketi savunma hareketi olarak gösterildi, müvekkilim dosyaya sanık olarak eklendi"
Avukat Öztürk, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlemiş olduğu iddianamede darp edilen müvekkilinin sanık olarak gösterilmesiyle ilgili olarak da, "Sanık olarak eklenmesinin sebebi olarak müvekkillerimizi darp eden şahıslara yönelik yapılan bir baston hareketi, bir baston savunma hareketi gerekçe gösterilmiştir. Kaldı ki bu baston savunma hareketi şahıslara ulaşmadığı gibi vekillerimiz kendilerini korumak amacıyla yapmışlardır. Fakat bu husus yine savcılık makamı tarafından kanaatimizce yanlış değerlendirilip müvekkilimizin dosyaya sanık olarak eklenmesiyle sonuçlanmıştır. Yine kamuoyunun tahmin edeceği üzere müvekillerimiz en kısa zamanda bu suçlamalardan aklanacaktır" diye konuştu.
"Görüntüler büyük bir infiale yol açtı"
Avukat Hasan Hüseyin Öztürk, maalesef görüntüler bize ilk ulaştığında biz avukatlar olarak bu tip vakalara alışık olmamıza rağmen bizim bile yüreklerimizi sızlattı. Kamuda büyük bir infiale yol açtı. Yine vatandaşlarımızın yüreğine dokundu. Biz de bu aşamada yine sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Şu an dosya Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde açılmış durumda. İlerleyen aşamada bir görevsizlik itirazında bulunacağız. Dosyanın görevli mahkeme olan ağır ceza mahkemesine taşınması için tüm girişimlerimizi sürdüreceğiz. Yine daha önce de belirttiğim gibi suçun niteliği kasten yaralama değil kasten öldürmeye teşebbüstür. Bu sebeple yargılama ağır ceza mahkemesinde yapılmalıdır. Bunun için de yine yargılamanın ilerleyen aşamalarında da sanıkların gerekli cezayı hukuk çerçevesinde almaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.
15 Aralık 2023'te otobüste darp edildiler
Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. ile (71) tartıştı. Tartışma sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırdı. Kendine hakim olamayan okul müdürü yaşlı adamı darp etti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İ.T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Okul müdürü 17 Ocak 2024 tarihinde tutuklanınca açığa alındı ve idari tahkikat başlatıldı
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarsus ilçesinde görev yapan lise müdürü İ.T. ve oğlu ile engelli ve kalp hastası olduğu öğrenilen R.P isimli vatandaşımız ve yanındaki eşi arasında otobüste koltuk için tartışma çıkmış, büyüyen tartışma sonucunda okul müdürü ve oğlu, yaşlı adamı darp etmiş, olayın ardından yaşlı çift okul müdürü ve oğlundan şikayetçi olmuştur. Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmış olup, gözaltına alınan okul müdürü İ.T., 17 Ocak 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Olay ile ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesine müteakip adı geçen okul müdürü 17 Ocak 2024 tarihi itibariyle açığa alınmıştır ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi. - KARAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adamın avukatı: Suç kasten öldürmeye teşebbüs - Son Dakika
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