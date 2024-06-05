Mersin'de silah ticareti yapan şüpheliye ait depoda 27 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de silah ticareti yapan şüpheliye ait depoda 27 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin'de yapılan operasyonda, silah ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliye ait depoda 27 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili olarak şüpheli ve yanındaki iki kişi gözaltına alındı.

05.06.2024 09:48
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Mersin'de silah ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliye ait depoda yapılan aramada, 27 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli yürütülen çalışmada, bir şahsın yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından ele edilen bilgiler doğrultusunda şüpheliye at iş yerinin deposuna operasyon düzenleyen ekipler, seri numaraları kazınmış 27 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö. ile birlikte yanında bulunan C.K. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de silah ticareti yapan şüpheliye ait depoda 27 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de silah ticareti yapan şüpheliye ait depoda 27 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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