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Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Mersin merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin sahte ilanlarla vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Mersin\'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 3 tutuklama
24.12.2023 - 11:57,  Güncelleme: 11:59
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Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

MERSİN - Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp internet siteleri üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve bu yolla yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin merkezli İstanbul ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 cep telefonu, 3 banka kartı, 4 sim kart ile bir hafıza kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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