Mersin\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle nar bahçesine sıçramadan söndürüldü.

Toroslar ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi ile Çavak Mahallesi arasındaki yol kenarında bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Zaman zaman alevlerin yükseldiği yangına olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın bitişikteki nar bahçesine sıçramadan söndürüldü. - MERSİN