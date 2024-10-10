Mersin'deki Cinsel Saldırı İddiaları Asılsız - Son Dakika
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Mersin'deki Cinsel Saldırı İddiaları Asılsız

İçişleri Bakanlığı, Mersin KYK Kız Yurdu'ndaki cinsel saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

10.10.2024 13:35
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İçişleri Bakanlığı, Mersin'deki bir kız yurdunda kız öğrencinin zorla araca bindirildiği ve cinsel saldırıya uğradığı yönünde sosyal medyada çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Daire Başkanlığımız tarafından Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapıldığı tespit edilmiştir. Mersin Valiliğimiz koordinasyonunda emniyet birimlerimiz ve öğrenci yurdunda görevli ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş ve olay yerine intikal etmiştir. Öğrencilerle bire bir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet ve olayın olmadığı anlaşılmıştır. Bu tür provokatif sosyal medya paylaşımları yapan 15 hesapla ilgili olarak 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmış ve EGM Güvenlik Daire Başkanlığınca 15 hesap yöneticisi hakkında işlemlere başlanmıştır. Siber devriyelerimiz, sosyal medyadaki siber zorbalıklarla, sapkın düşünce akımlarıyla, kadına şiddet eğiliminde olanlarla mücadele ettiği gibi yalan bilgileri yayanlarla, dezenformasyon yapanlarla da mücadele etmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte halkımızı huzursuz edenlerle, sokaklarımıza korku salmaya çalışanlarla, güvenliğini tehdit edenlerle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki Cinsel Saldırı İddiaları Asılsız - Son Dakika

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