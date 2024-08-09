Mersin Emniyet Müdürlüğü\'nde Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, emniyet güçleri tarafından özveri ve kararlılıkla yürütülen çalışmaların toplumun huzuru, güvenliği, esenliği, bugünü ve geleceği için büyük önem arz ettiğini söyledi. Pehlivan, kurumların yeterli personele ve teknik donanıma sahip olduğunu, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 çalışma esasıyla gece gündüz demeden görev yapan polis teşkilatı mensuplarının, devletin ve milletin güvenine mazhar olduğunu ifade etti.

Kamu görevlilerinin kurumuna, kadrosuna ve konusuna hakim olmasının önemine dikkat çeken Vali Pehlivan, "Mersin'in huzuru ve güvenliği için bütün birimlerimizin, ekiplerimizin gerek önleyici hizmetleri, gerekse suç ve suçlulara karşı gece gündüz demeden kararlılıkla verdikleri mücadele kesintisiz bir şekilde devam ediyor, devam edecektir" dedi.

Vali Pehlivan daha sonra Mersin il geneline ilişkin güvenlik ve asayiş konularıyla ilgili birim amirlerinden brifing aldı, değerlendirmelerde bulundu, talimatlar verdi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri katıldı. - MERSİN