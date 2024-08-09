Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü\'nde Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Pehlivan, emniyet güçlerinin çalışmalarının toplumun huzuru ve güvenliği için önemli olduğunu belirtti.

09.08.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, emniyet güçleri tarafından özveri ve kararlılıkla yürütülen çalışmaların toplumun huzuru, güvenliği, esenliği, bugünü ve geleceği için büyük önem arz ettiğini söyledi. Pehlivan, kurumların yeterli personele ve teknik donanıma sahip olduğunu, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 çalışma esasıyla gece gündüz demeden görev yapan polis teşkilatı mensuplarının, devletin ve milletin güvenine mazhar olduğunu ifade etti.

Kamu görevlilerinin kurumuna, kadrosuna ve konusuna hakim olmasının önemine dikkat çeken Vali Pehlivan, "Mersin'in huzuru ve güvenliği için bütün birimlerimizin, ekiplerimizin gerek önleyici hizmetleri, gerekse suç ve suçlulara karşı gece gündüz demeden kararlılıkla verdikleri mücadele kesintisiz bir şekilde devam ediyor, devam edecektir" dedi.

Vali Pehlivan daha sonra Mersin il geneline ilişkin güvenlik ve asayiş konularıyla ilgili birim amirlerinden brifing aldı, değerlendirmelerde bulundu, talimatlar verdi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Müdürlüğü, mersin, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:02:08. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement