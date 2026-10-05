Mersin Erdemli\'de başıboş Rottweiler cinsi köpek bir adamı ciddi yaraladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahipli olduğu öğrenilen ancak başıboş kalan bir köpek, bir şahsa saldırarak ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Saldırıdan yaralı kurtulan Şükrü Erdoğan, "Çok büyük bir köpek bana doğru gelmeye başladı, beni ayağımdan yakaladı, yere yatırdı" dedi.

Olay, ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yıldırım Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre göre, mahalle sakinlerinden Şükrü Erdoğan, sokakta yürüdüğü sırada Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yere düşen, kolundan ve bacağından ısırılan Erdoğan, köpekle bir süre mücadele etti. Yaralanan şahıs, çevredekilerin yardımı ile kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köpek ise belediye ekipleri tarafından yakalanıp barınağa götürülerek karantinaya alındı. Köpek sahibiyle ilgili ise adli ve idari işlemler başlatıldı.

Hastaneye kaldırılarak tedavisi yapılıp taburcu olan Erdoğan yaşananları anlattı. Erdoğan, "Arabam sanayideydi. Arabamı almak üzere evden yaya olarak çıktım. Hürriyet Caddesi'nden aşağıya doğru yaya olarak yürümeye başladım. Orada bir tane çocuk geldi, küçük bir çocuk. 'Nereye gidiyorsun' dedim. 'Fırına ekmek almaya gidiyorum' dedi. 'Nerede' dedim, aynı benim yolumun güzergahındaydı. Ben de 'Eksiğin varsa bugün ben vereyim, markete git' diyerek çocuğu öbür tarafa yönlendirdim. Yani Hürriyet Caddesi'ne devam etmesini söyledim. Ben Yıldırım Sokağı'na doğru ilerledim. Zaten Yıldırım Sokak'tan 50 metre ileride bir tane çok büyük bir köpek bana doğru gelmeye başladı. Ben 'Geriye doğru gideyim' dedim. Köpek çok büyüktü ve iriydi yani ben geriye gitsem bile yakalayacaktı beni. Ben de ileri doğru gitmeye başladım. Köpek arkama dolandı. Sahibini düşündüğüm şahsa dedim ki: 'Bak, bu köpek bana saldıracak, şunu tut.' Zaten o zamana beni ayağımdan yakaladı, yere yatırdı beni. Köpek beni yere yatırınca yüzümü korudum. Bu sefer o çocuk köpeği kucakladı, ona da saldırdı" dedi.

"Çocuk bu tarafa geçseydi, köpek ona saldırsaydı"

Köpeğe bakan şahsın da emanetçi olduğunu anlatan Erdoğan, "Çocuk kucaklayınca köpeği arkadan, beni bıraktı, farklı yerden ısırdı. Ondan sonra çocuk yattığı yerde böyle kucakladı. Ben yerdeyim zaten, her taraf kan gölü. Çok üzüldüm, bir tane taksi geldi. İleriye doğru durdu. Kaçacak bir kapalı alan arıyorum. 'Arabayla gel' dedim, 'Arabanın içine atlayayım, en azından kendimi kurtarayım.' Adam bastı gitti. Yani insanlar bu kadar duyarsız. Ahmet kardeşim, eski askerdir o, eline bir sopa almış gelmiş. İşte öbür çocuk, o 'emanetçi' diye düşündüğüm çocuk köpeği tutuyor. 'Abi gel' dedi, beni evin içine soktular. Ondan sonra zaten ben bir baktım kendime, paramparçayayım, ambulans geldi. Ambulansa attılar ve hastaneye geçtik. Çok kötü bir olaydı. Benim orada düşündüğüm tek şey: 'Çocuk bu tarafa geçseydi, önümde köpek ona saldırsaydı. Yani çocuğu orada bırakıp gidemezdim ama dehşeti yaşardık. Şu anda biz 50 yaşında bir adamız, çok beni etkilemedi bu olay ama hala düşündüğüm şey çocuk. Çünkü o yaşlarda benim bir çocuğum var. ve yatarken onu düşünüyorum 'Acaba o çocuk oraya gitseydi ne olurduk" diye konuştu.

Saldıran köpek ekipler tarafından alındı

Köpekten tüm mahallenin rahatsız olduğunu belirten muhtar Durmuş Kara ise, "Köpeğin normalde avlunun içinde olduğunu söylüyorlar ama köpek çok huysuz, 3 metrelik teli atlayıp dışarı çıkıyor. Bu köpekler iki tane. O esnada birisi dışarı çıkmış. Dışarı çıktığında da arkadaşımıza saldırmış. Arkadaşımızın durumu çok kötü şu an için. ve bu köpeklerden mahalle sakinlerinin yüzde 100'ü şikayetçi. Saldıran köpek tasmasız olduğundan dolayı belediye ekiplerince korumaya alındı şu an. Ama '10 gün sonra isterse köpeğin sahibi bu köpeği geri alabilir' deniliyor. ve öbür köpeği götürmediler. Öbür köpek adamın avlusunun içinde şu an bağlı. Ama bu köpek çok güçlü olduğundan dolayı tasmasını da kırıyor ve 3 metrelik teli atlayıp dışarı çıkabiliyor. Yani o sokaktan geçen ne öğrencilerimizin ne vatandaşlarımızın can güvenliği garanti altında değil. Bir an önce tedbir alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.