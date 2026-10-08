Mersin Tarsus'ta 72 yaşındaki kadına otomobil çarptı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta 72 yaşındaki kadına otomobil çarptı, hastanede hayatını kaybetti

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Mersin Tarsus\'ta 72 yaşındaki kadına otomobil çarptı, hastanede hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gazipaşa Bulvarı Paşalar Sekisi 2 karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (58) yönetimindeki 33 MC 5126 plakalı otomobil, Hal Kavşağı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Karaalp'e (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Karaalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaTarsusMersinGüncelSon Dakika

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