Metruk binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika
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Metruk binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Ankara'nın Haymana ilçesinde gece saatlerinde metruk binada patlama sonrası çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

06.06.2024 07:31
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Metruk binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde gece saatlerinde metruk binada patlama sonrası çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Haymana'da saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Metruk bir binadan patlama sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Patlama sonrası binada yangın çıkarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Metruk binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika

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