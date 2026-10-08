MHP Selendi eski İlçe Başkanı Tahsin Yılmaz tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi eski İlçe Başkanı Tahsin Yılmaz, bir süredir tedavi gördüğü Selendi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MHP Selendi İlçe Teşkilatı'nda 2002-2004 yılları arasında ilçe başkanlığı görevini yürüten Tahsin Yılmaz'ın vefatı, ailesi, yakınları, sevenleri ve MHP camiasında üzüntüye neden oldu.

Üç çocuk babası olan Yılmaz'ın cenaze namazının, 9 Ekim 2026 Cuma günü Cuma namazının ardından kılınacağı öğrenildi. Yılmaz, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.