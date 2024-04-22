Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde uçuruma devrilen ve yanmaya başlayan minibüste 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

22.04.2024 08:57  Güncelleme: 09:00
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Adana'da bir minibüs uçuruma devrildikten sonra yanmaya başladı. Feci kaza sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araçta 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 18 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 FF 6095 plakalı minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı
Minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı
Kaynak: AA

Karaisalı, İtfaiye, Adana, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

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