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Minibüsle çarpışan motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
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Minibüsle çarpışan motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce sürüklendiği anlar anbean kameraya yansıdı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi Gazi Hasan Paşa Caddesinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Minibüsle çarpışan motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada: 2 yaralı
22.12.2023 - 20:48,
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Minibüsle çarpışan motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce sürüklendiği anlar anbean kameraya yansıdı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi Gazi Hasan Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü H.Ç., idaresindeki 59 J 0070 plaka minibüs cadde üzerinde sola dönmeye çalışırken, o sırada U.E.D. idaresindeki 06 ECA 690 plakalı motosikleti ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, motosiklet ve üzerindeki 2 kişi metrelerce savrulduğu gözlendi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü U.E.D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minibüsle çarpışan motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüsle çarpışan motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
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