Minnesota'da Okula Silahlı Saldırı

27.08.2025 19:05
Minnesota'daki bir ilkokulda silahlı saldırı düzenlendi, 3 ölü, 20 yaralı var.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

ABD'DE İLKOKULA SİLAHLI SALDIRI

ABD'de silahlı saldırı şoku yaşandı. Minnesota eyaletinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından okulda büyük kargaşa yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

3 ÖLÜ, 20 YARALI

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırganın yakalanıp yakalanmadığına dair bir bilgi geçilmedi.

Kaynak: İHA

minnesota, Güvenlik

