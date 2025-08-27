Minnesota\'da Okula Silahlı Saldırı

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
ABD'de silahlı saldırı şoku yaşandı. Minnesota eyaletinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından okulda büyük kargaşa yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırganın yakalanıp yakalanmadığına dair bir bilgi geçilmedi.
