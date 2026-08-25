Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü - Son Dakika
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Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü

Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
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İran ile ABD arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi için devreye giren Pakistan heyetinin Tahran temaslarından olumlu sinyaller geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yapılan görüşmelerde “önemli ilerleme” kaydedildiğini açıklarken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden dünya ticaretine açılması da masaya yatırıldı. Diplomasi trafiğinin ardından petrol fiyatları yüzde 2,33 gerilerken Brent petrol 88,43 dolara kadar düştü.

İran ile ABD arasındaki gerilimin müzakere yoluyla çözülmesine yönelik Pakistan heyetinin Tahran ziyaretinden olumlu sinyaller geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yapılan görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini duyurdu. Bölgede esen bu diplomasi rüzgarı, küresel petrol piyasalarına anında yansıyarak fiyatlarda sert bir düşüşe neden oldu.

PAKİSTAN'DAN KRİTİK TAHRAN ZİYARETİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışma ortamının ardından, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir Tahran'a çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile masaya oturan heyet, ABD-İran gerilimi ve Ortadoğu'daki genel tabloyu ele aldı. Görüşmelere dair açıklamalarda bulunan Bakan Nakvi, sürecin oldukça olumlu ve verimli bir tonda tamamlandığını belirtti.

Görüşmelerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ülkesinin mevcut bakış açısını ve bölgesel endişelerini Pakistan heyetiyle şeffaf bir şekilde paylaştığı ifade edildi. Ayrıca, bölgesel iş birliği kapsamında "İslamabad Mutabakatı"nın yeniden yürürlüğe girmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Oluşan bu olumlu ivmenin, bölgede daha fazla ilerleme sağlanmasının ve kalıcı barışın tesis edilmesinin önünü açması umut ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN Mİ AÇILIYOR?

Bölgedeki diplomatik temasların küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren en kritik gündem maddesi ise Hürmüz Boğazı oldu. Pakistan Ordusu Medya Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin ana başlıklarından birinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden dünya ticaretine açılması olduğu vurgulandı. Masada ayrıca, gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi ve mevcut çatışma durumunun sonlandırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

DİPLOMASİ SİNYALİ PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

Ortadoğu'dan gelen müzakere ve gerilimi azaltma yönündeki bu mesajlar, petrol arzına ilişkin risk priminin düşeceği beklentisini hızla güçlendirdi. Küresel petrol ticareti için hayati bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndaki bu yumuşama sinyali piyasalarda anında fiyatlandı. Petrol fiyatlarında günlük bazda yüzde 2,33'lük belirgin bir düşüş yaşanırken, Brent petrolün varil fiyatı anlık verilere göre 88,43 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bundan sonraki süreçte küresel piyasaların gözü kulağı, diplomatik temasların devamlılığında ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğinin fiilen normalleşip normalleşmeyeceğinde olacak. İran ve ABD arasındaki gerilimin azalması yönünde atılacak somut adımların, jeopolitik risk primini daha da aşağı çekmesi bekleniyor.

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Son Dakika Gündem Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    yapılan zamları geri alırsınız artık ekonomi için inşallah 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya Ahmet Akkaya:
    madem fiyatlar düştü, biz motorini neden 84 tl ye alıyoruz.. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Bölge Trump ın ve Netenyahu nun isteği üzerine hem ticari hem siyasi hem coğrafi geçiş sürecinde 0 0 Yanıtla
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