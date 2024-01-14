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MİT, İran'dan katılan teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, İran'dan katılan teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi'yi Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor.

MİT, İran\'dan katılan teröristi etkisiz hale getirdi
14.01.2024 - 10:14,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi'yi Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod Hasan Seburi'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı. PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa MİT, İran'dan katılan teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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