MİT PKK/YPG Hedeflerini Vurmaya Devam Ediyor

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'ye ait tüm hedefleri kararlılıkla vurmaya devam ediyor.

MİT, Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmeye devam ediyor. - ANKARA