Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/ YPG'ye ait tüm hedefleri kararlılıkla vurmaya devam ediyor
ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK/YPG'ye ait tüm hedefleri kararlılıkla vurmaya devam ediyor.
MİT, Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi A.Ş'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmeye devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › MİT PKK/YPG Hedeflerini Vurmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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