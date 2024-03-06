Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ankara'dan yapılan açıklamada, teröristlerin bölgedeki güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılması için operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

06.03.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
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