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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait helikopterler yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK'ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8'e çıkartıldı. Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.