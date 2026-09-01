Mudurnu'nun Çepni köyünde evin bahçesinden çıkan yangın rüzgarla ormanlık alana sıçradı, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Mudurnu'nun Çepni köyünde evin bahçesinden çıkan yangın rüzgarla ormanlık alana sıçradı, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Mudurnu\'nun Çepni köyünde evin bahçesinden çıkan yangın rüzgarla ormanlık alana sıçradı, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarlalara ve ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, köylüler su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Yangın, ekiplerin ve köylülerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı; çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarlalara ve ormanlık alana sıçradı. Yangın, köylüler ile ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanın yakınındaki Yüce A.'ya ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara yayıldı. Alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi, kendilerine verilen su tankerlerini kullanan köylüler yaptı. Ormanlık alana sıçrayan yangın, köylüler ile ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, İnceleme, Jandarma, 3. Sayfa, İtfaiye, Mudurnu, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudurnu'nun Çepni köyünde evin bahçesinden çıkan yangın rüzgarla ormanlık alana sıçradı, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'nun Çepni köyünde evin bahçesinden çıkan yangın rüzgarla ormanlık alana sıçradı, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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