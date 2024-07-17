Muğla\'da Alzheimer hastası kadın kayboldu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz günü öğle saatlerinden bu yana kayıp olan Alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Sabriye Dedeoğlu, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti.

Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, yaşlı kadının bulunması için seferber oldu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekipleri, Muğla İl Jandarma Komutanlığı zıpkın timi, AFAD, MEB AKUT ekipleri ve SAR ekipleri, iz köpekleriyle birlikte yoğun çaba sarf ederek Sabriye Dedeoğlu'nu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları, kaybolan Sabriye Dedeoğlu'nun bulunması için tüm hızıyla devam ediyor. - MUĞLA