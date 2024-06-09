Muğla'da bir apartmanın balkonunda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın balkonunda çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, saat 22.00 sularında Kötekli Mahallesi 250'inci Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, balkonda unutulan yanıcı bir maddenin tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yangının, doğalgaz kombisinin alt kısmında başladığı belirlendi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, muhtemel bir faciayı önlerken, mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA