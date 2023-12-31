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Muğla'da drift yapan sürücüye polis baskını - Son Dakika
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Muğla'da drift yapan sürücüye polis baskını

Muğla'nın Milas ilçesinde köy garajı içerisinde drift yapan bir sürücüye polis baskın yaptı. Sürücünün ehliyetine el koyulurken, araç trafikten men edildi. Olay anı ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Muğla\'da drift yapan sürücüye polis baskını
31.12.2023 - 23:32,
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Muğla'nın Milas ilçesinde köy garajı içerisinde drift yapan bir sürücüye polis baskın yaptı. Sürücünün ehliyetine el koyulurken, araç trafikten men edildi.

Olay, Milas ilçesi Ahmet Çavuşayıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy garajı içerisinde bir sürücüsü otomobiliyle drift yaptı. Sürücü drift yaptığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Durdurulan sürücüye idari ceza uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el koyuldu. Otomobil ise trafikten men edildi. Olay anı ise anbean bölgede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde drift yapan sürücüye, polisin baskın yaptığı görüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Muğla, Polisiye, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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