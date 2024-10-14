Muğla\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Muğla'da yapılan yol denetimi esnasında araç içerisinde saklanan 3 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı, araç içerisindeki 2 şüpgeki de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre düzenlenen operasyonda, 35 CEF 460 plakalı araçta 3 düzensiz göçmen tespit edildi. Muğla- Aydın yol uygulama noktasında durdurulan araç içerisindeki sürücü Ö.D. ve yolcu konumundaki F.U. isimli şahıslar, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Araç içerisine saklanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Ö.D. ve F.U., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA