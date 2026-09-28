Muğla'da jandarmanın yakaladığı 96 aranan şahıstan 13'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da jandarmanın yakaladığı 96 aranan şahıstan 13'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla\'da jandarmanın yakaladığı 96 aranan şahıstan 13\'ü tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 21-27 Eylül'deki denetimlerinde 96 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde 39 bin 735 şahıs ile 5 bin 486 araç kontrol edilirken, JASAT'ın yakaladığı 9 şahıstan 8'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 96 aranan şahıs yakalanırken, 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 21-27 Eylül tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 3 bin 204 devriye görevi gerçekleştirildi. Denetimlerde 39 bin 735 şahıs ile 5 bin 486 araç kontrol edildi.

Çalışmalar kapsamında arandığı tespit edilen 96 şahıs yakalandı. Şahısların 5'inin dolandırıcılık, 10'unun hırsızlık, 8'inin uyuşturucu, 2'sinin kaçakçılık ve 71'inin diğer suçlardan arandığı belirlendi. Yakalanan şahıslardan 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 9 şahıstan 8'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sorumluluk sahasında alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar sonucunda kasten yaralama, mala zarar verme, dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olaylarında azalma meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaGüvenlikGüncelJASATMuğlaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:21:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla'da jandarmanın yakaladığı 96 aranan şahıstan 13'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei