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Muğla'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Muğla\'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Çalhan yönetimindeki motosiklet, Hamza U. idaresindeki araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çalhan yere savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.02.2024 13:15
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Girmeler Mahallesi Camii önündeki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çalhan (40) yönetimindeki 15 ACT 240 plakalı motosiklet, Hamza U. idaresindeki 07 GEL 21 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Çalhan yere savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Çalhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çalhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü Hamza U. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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