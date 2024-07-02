Muğla'da Narkotik Operasyonları: 96 Operasyon Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da Narkotik Operasyonları: 96 Operasyon Gerçekleştirildi

Muğla\'da Narkotik Operasyonları: 96 Operasyon Gerçekleştirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu tacirlerine yönelik 96 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bin 058,49 gram Esrar, 45 bin 38 gram Kokain, 28 adet Ecstasy, 30 bin 14 gram Metamfetamin, 31 bin 4 gram Skunk, 207 adet Sentetik Ecza, 388 adet Sentetik Hap, 33 adet Sentetik Kannabinoid (BONZAİ) ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlarda 1 adet elektronik terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 TL ile 240 dolar para ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 99 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve 6 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, il genelinde zehir tacirleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

02.07.2024 10:42
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu tacirlerine yönelik 96 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli şahıslarda yapılan aramalarda bin 058,49 gram Esrar, 45 bin 38 gram Kokain, 28 adet Ecstasy, 30 bin 14 gram Metamfetamin, 31 bin 4 gram Skunk, 207 adet Sentetik Ecza, 388 adet Sentetik Hap, 33 adet A4 diye tabir edilen Sentetik Kannabinoid (BONZAİ) Ayrıca, operasyonlarda 1 adet elektronik terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 TL ile 240 dolar para ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 99 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Adli makamlarca 6 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, il genelinde zehir tacirleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Narkotik Operasyonları: 96 Operasyon Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Narkotik Operasyonları: 96 Operasyon Gerçekleştirildi - Son Dakika
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