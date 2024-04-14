Muş\'ta 7 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

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Muş'un Korkut ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, dereden karşıya geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak sürüklendi. Amcası tarafından sudan çıkarılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkut ilçesine bağlı İçboğaz köyünde uçkun toplamaya giden üç kardeş, evlerine dönerken dereden karşıya geçmeye çalıştı. Dereden geçerken dengesini kaybeden 7 yaşındaki Asya A. akıntıya kapıldı. Kardeşlerinin köylülere haber vermesi üzerine arama başlatan vatandaşlar, çocuğu düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ilerde kayalık alanda buldu. Derenin azgın sularından amcası İsa A. tarafından çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MUŞ