Muş\'ta Güvenli Gelecek Projesi

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Muş İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Malazgirt ilçesinde stant açtı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Malazgirt Meslek Yüksekokulunda açtıkları stantta 257 öğrenciyi bilgilendirdi. Öğrencilere defter, tükenmez kalem, broşür, bez çanta, uçlu kalem, silgi seti ve grafik resim tekniği ile hazırlanan kişiye özel isim yazılı kaligrafi kağıtları hediye edildi.

Düzenlenen etkinlikte, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere; dolandırıcılık, terör, siber suçlar, sosyal medya kullanımı, bağımlılık ve KADES hakkında çeşitli bilgiler verildi.

Okullarda kurulan bilgilendirme standı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz F Büro Amirliğince; üniversite öğrencilerinin terör örgütleri faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri(BÖF) kapsamında 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi adı altında Malazgirt MYO Fakültesinde bilgilendirme ve stant çalışması dahilinde öğrencilere hediye olarak; defter, tükenmez kalem, broşür, bez çanta, uçlu kalem silgi set, grafik resim tekniği ile kişiye özel isim yazılı kaligrafi kağıdı hediye edilmiş, toplamda 257 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca çocuk gelişimi ve yaşlı bakım hizmetleri bölümlerindeki 68 öğrenciye meslek tanıtımı, birimimizle ilgili genel bilgiler ve dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi. - MUŞ