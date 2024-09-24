Muş'ta Kaybolan Genç Çocuk Gölette Bulundu - Son Dakika
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Muş'ta Kaybolan Genç Çocuk Gölette Bulundu

Elçiler köyünde kaybolan 16 yaşındaki Bingöl'ün cansız bedeni sudan çıkarıldı.

24.09.2024 19:48
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Muş'un Elçiler köyünde 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni göllete bulundu.

Bingöl'ün telefonuna ulaşamayan aile bireylerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elçiler köyünde ve çevre köylerde arama çalışması başlatan ekipler, Alparslan-1 Gölet Barajı kenarında Bingöl'e ait olduğu değerlendirilen monta rastlanmıştı. Tatvan'dan gelerek arama çalışmalarına katılan polis dalgıçlar, 1 saatlik çalışma sonucunda Bingöl'ün cansız bedenini sudan çıkardı. Bingöl'ün sudan çıkarılan cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Umutla bekleyen Bingöl'ün ailesi ve yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Jandarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir de incelemelerde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kaybolan Genç Çocuk Gölette Bulundu - Son Dakika

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