Nepal'deki Sel Felaketi: 104 Ölü, 64 Kayıp

3.Sayfa

Güney Asya ülkesi Nepal'de Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükselirken, kayıp 64 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Nepal'deki sel ve toprak kaymasının bilançosu artıyor. Ülke genelinde Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Nepal İçişleri Bakanlığı sözcüsü Rishi Ram Tiwari yaptığı açıklamada, 64 kişinin de kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sel felaketinin vurduğu başkent Katmandu'yu diğer Nepal bölgeleriyle bağlayan otoyollarda ciddi hasar meydana gelirken, Tiwari, çamur ve molozlarla tıkanan otoyolları açmak için buldozerlerin kullanıldığını söyledi. Kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 3 binden fazla güvenlik personeli helikopterler ve motorbotlarla görevlendirildiğini aktaran Tiwari, "3 binden fazla insan kurtarıldı" dedi.

Ülkede, hava durumu nedeniyle Cuma akşamından itibaren tamamen durdurulan iç hat uçuşları, bu sabah itibarıyla Kathmandu'dan tekrar başladı.

Yağışlar nedeniyle 150'den fazla uçuş iptal edilmişti. - KATMANDU