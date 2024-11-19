Niğde'de Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
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Niğde'de Dolandırıcılığa Dikkat!

Niğde\'de Dolandırıcılığa Dikkat!

Emniyet, vatandaşları dolandırıcılık ve sahtecilik konusunda bilgilendirdi.

19.11.2024 12:13
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen önleyici bilgilendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlar iletişim yoluyla dolandırıcılık ve parada sahtecilik konularında bilgilendirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince 11.11.2024-17.11.2024 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde Niğde'deki özel halk otobüslerinde vatandaşa yönelik iletişim yoluyla dolandırıcılık ve parada sahtecilik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulunularak broşür dağıtıldı.

Öte yandan, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Bizim Çocuklar Projesi" kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi koordinesince açılışı yapılan Bilgisayar İşletmenliği Kursuna katılan 15 öğrenciye yönelik teknolojik bilinç düzeylerinin artırılması ve destekleme çalışması gerçekleştirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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